Die Region Raiguer

Die Region befindet sich südöstlich der Gebirgskette Serra de Tramuntana, an der Grenze vom Gebirge zur Ebene Es Plà in der Mitte der Insel. Das Wasservorkommen ist in der Region besonders hoch. Zahlreiche Quellen entspringen.

Bei Campanet gibt es eine sehenswerte Tropfsteinhöhle zu besichtigen. Der fruchtbare Boden in dieser flachen Region, lässt den Bauern der Orte zahlreiche landwirtschaftliche Erzeugnisse gewinnen. Bekannte Stadt in diesem Gebiet ist Inca , als Zentrum der Schuh- und Lederfarbrik.

An das Gebiet Raiguer grenzen die Regionen Serra de Tramuntana im Nordwesten, Plà de Mallorca im Südosten und Palma im Südwesten.

Orte in der Region Raiguer

