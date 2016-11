Outlet Shopping auf Mallorca

Wer auch im Urlaub nicht auf das eine oder andere Schnäppchen verzichten möchte und gerne auf preiswerte Shoppingtour geht, der sollte das eine oder andere Outlet auf Mallorca nicht verpassen. Neben dem größten Festival Park Outletcenter in Marratxi , in dem zahlreiche bekannte Firmen ihre Produkte preiswert anbieten, fand bereits in weiteren Orten auf Mallorca Outlets-Eröffnungen statt.

In den einzelnen Verkaufsgeschäften findet man hochwertige Lederschuh-Modelle, edle Mode und hübsche Accessoires vergangener Jahre, sowie Prototypen und Ausstellungs­ware, die meist um ein Drittel reduziert wurden. Dabei ist zu jedoch bedenken, dass es sich bei den Schuhen nicht immer um eine ideale Passform handelt, oder die Modelle aufgrund ihrer Farbe schwer zu kombinieren sind. Ebenso sollte man wissen, dass die gängigen Schuhgrößen 36 bis 38 in den einzelnen Outlets oft nur in geringer Auswahl vorrätig sind. Die Verkaufsräume sind gegenüber den Hauptstores einfacher und weniger modern eingerichtet. Die Schuhe stehen eng bei einander auf Verkaufstischen, und die Bekleidungsartikel hängen meist zur besseren Übersicht an langen Verkaufsstangen.

Für ein erfolgreiches Shoppingerlebnis ist es ratsam, mehrere Outlets bzw. Fabrikverkäufe zu besuchen.

Hier haben wir einige Outlets/Fabrikverkäufe aufgelistet:

Inca

Polìgono Industrial s/n 07300 Inca Tel. 971888233 http://www.camper.com/de_DE/shops/shop/T097 Öffnungszeiten: Mo. - Sa.: 10.00 - 20.00 Uhr

Hochwertige Damen und Herren Lederschuhe, darunter Halbschuhe, Stiefel und viele weitere Artikel, werden im Outlet preiswert verkauft. Das Outlet befindet sich an der Firmenzentrale im Gewerbegebiet. Einfach der Umgehungsstraße Ma-13a Richtung Palma folgen, siehe Ausschilderungen.

General Luque, 480 07300 Inca Telefon: +34 971 504 207 http://www.barrats1890.com/categor%C3%ADa-producto/outlet/ Öffnungszeiten: Mo. - Sa.: 10.00 - 20.00 Uhr

Hochwertige Lederschuhe für Damen und Herren in den verschiedensten Ausführungen können im Outlet preiswert erworben werden.

Avenida des Tren, 74 07300 Inca Telefon: +34 971 50 18 66 http://www.farrutx.com/es/71-outlet-de-zapatos-fuera-de-temporada-calzado-online

Im Angebot sind zahlreiche Ledertaschen in den verschiedensten Größen und Ausführungen, sowie hochwertige Lederschuhe für Damen und Herren.

Avenida del Raiguer, 2 07300 Inca Telefon: +34 971 50 70 01 http://www.lottusse.com/

Hochwertige Lederschuhe für Damen und Herren in verschiedenen Lederarten, Farben und Ausführungen, sowie elegante Ledertaschen und weitere Accessoires können preiswert erworben werden.

Carrer Jocs, 170 07300 Inca Telefon: +34 971 881000 http://www.munper.com/outlet.php

Edle Lederschuhe sowie Bekleidungsartikel, Taschen und Gürtel werden preiswert angeboten.

Avenida Antonio Maura, 107 07300 Inca Telefon: +34 971 50 07 94 http://store.georges-shoes.com/en/products/outlet/

Chice Damen und Herren Lederschuhe, Slipper und Schnürer in verschiedenen Lederarten und Ausführungen können preiswert erworben werden.

Carrer Vicente Ensenyat, 85 07300 Inca Telefon: +34 971 50 08 10 http://www.ballco.com/

Edle Lederschuhe, darunter Slipper und Pumps werden preisreduziert angeboten.

Palma

Carrer del Poble Espanyol, 61 07014 Palma de Mallorca Telefon: +34 971 73 70 70 http://www.outletmallorca.es/ Öffnungszeiten: 6., 7. und 8. Mai 2016

Am Freitag und Samstag von 10 Uhr bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 Uhr bis 20 Uhr.

Eintritt: 2 €. Kinder bis 12 Jahre freier Eintritt

Wahre Schnäppchen erwarten die Besucher an 3 Tagen im Mai. Hochwertige Schuhe, Bekleidungsartikel, sowie zahlreiche Accessoire werden im Outlet angeboten. Die bekannte Spanierin, Norma Duval, die als Schauspielerin, Entertainerin und Model erfolgreich ist, machte bereits im Jahr 2015 als Werbeikone dieses Event bekannt.

Weiteres

Zahlreiche Lederschuhe werden jedes Jahr im Juni auf der Schuhmesse, Fira de la Sabata, Nahe Inca im Ort Lloseta angeboten. Ein umfangreiches sowie abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm erwartet die Besucher.

