Nützliche Tipps für einen perfekten Finca-Urlaub auf Mallorca

Zeit für einen wohlverdienten Urlaub? Auf Mallorca kommt jeder auf seine Kosten. Wer eine Finca mietet, genießt traditionellen, spanischen Stil und mediterrane Atmosphäre. Worauf bei der Wahl der Finca geachtet werden muss und wie man das beste Angebot bekommt? Das zeigen wir hier.

Ist eine Finca das Gleiche wie ein Ferienhaus?

ede Finca ist ein Ferienhaus, doch nicht jedes Ferienhaus ist eine Finca. Aus dem Spanischen übersetzt bedeutet es. Eine Finca zeichnet sich durch denaus. Es gibt unzählige, wunderschöne Ferienhaus Angebote auf Mallorca . Das Wort Finca beschreibt lediglich die Art des Hauses.

Auf die Ausstattung achten

Bei der Wahl der Finca muss auf ein paar Punkte besonders geachtet werden. Die wichtigste Frage zuerst -sollen Platz finden? Das entscheidet über die. Es gibt schöne kleinere Fincas fürPersonen, Häuser speziell fürgeeignet und große Fincas für Gruppen vonPersonen.

Schlafplätze : Genau auf die Anzahl der Betten achten. Auch Schlafsofas werden als Bett gezählt. Das bedeutet eventuell keine Privatsphäre, wenn man direkt im Wohnzimmer schläft.

: Genau auf die Anzahl der Betten achten. Auch werden als Bett gezählt. Das bedeutet eventuell keine Privatsphäre, wenn man direkt im Wohnzimmer schläft. Badezimmer : Spätestens wenn Gruppe vier Personen überschreitet, reicht ein Badezimmer nicht aus.

: Spätestens wenn Gruppe vier Personen überschreitet, reicht ein Badezimmer nicht aus. Terrasse : Gibt es genug Schatten ? Ist ein Pool vorhanden? Gibt es einen Grill ? Diese Ausstattung ist für die meisten essenziell.

: Gibt es genug ? Ist ein vorhanden? Gibt es einen ? Diese Ausstattung ist für die meisten essenziell. Küche: Die Küche sollte voll ausgestattet sein, vor allem ein Geschirrspüler ist wichtig.

Wer seinen Hund mitbringen möchte, muss darauf achten, ob Haustiere gestattet sind.

Nicht in die Falle tappen

Um Probleme und zusätzliche Kosten zu vermeiden, den Mietvertrag immer genau durchlesen. Gibt es? Sind WLAN, TV, Klimaanlage, Heizung und Reinigung? Lieber zu viele, als zu wenig. Gibt es ein? Sollte ein Anbieter keinen Kontakt angeben, Finger weg!

sind besonders hilfreich. Wenn möglich Rezensionen durchlesen. Last but not least sind diezu beachten. Wie werdengeregelt? Gibt ein Vermieter hierzu keine Möglichkeiten ist Vorsicht geboten. Gerade inist die Möglichkeit zu stornieren wichtig.

Die passende Lage

Hat die Finca keinen Pool, lieber nah am Meer buchen. Ansonsten hängt die Auswahl der Lage natürlich ganz von den eigenen Bedürfnissen ab. Lieberoder? Welchesist vorgesehen? Gerade wer viele Sehenswürdigkeiten besuchen möchte, tut sich mit einemeinen Gefallen. Ist für Kinder ausreichend Beschäftigung geboten? Gibt esundin der Nähe?

Beim Buchen sparen

Zum Schluss noch ein paar Tipps von uns, um bei der Buchung den besten Preis herauszuholen.

Saison : Im Sommer ist es am teuersten , denn das ist die Hauptsaison. Wer flexibel ist, sollte in einer Nebensaison reisen.

: Im ist es am , denn das ist die Hauptsaison. Wer ist, sollte in einer Nebensaison reisen. Newsletter : Oft verschicken Anbieter Sonderangebote, Gutscheine und Rabatt-Codes per E-Mail.

: Oft verschicken Anbieter und per E-Mail. Neukunden : Besonders größere Vermieter bieten Angebote für Neukunden und Kundinnen.

: Besonders größere Vermieter bieten Angebote für Neukunden und Kundinnen. Frühbucherrabatt : Wer die Möglichkeit hat, weit im Voraus zu buchen, bekommt oft günstigere Preise und hat mehr Auswahl . Um Unsicherheiten, besonders durch Corona, zu vermeiden, unbedingt auf Stornierungsmöglichkeiten achten.

: Wer die Möglichkeit hat, weit im Voraus zu buchen, bekommt oft und hat . Um Unsicherheiten, besonders durch Corona, zu vermeiden, unbedingt auf Stornierungsmöglichkeiten achten. Preisvergleiche: Entweder manuell selber prüfen oder durch Vergleichsportale. Idealerweise ein bisschen von beidem. So findet man mit Sicherheit die niedrigsten Preise.

Auch zur Hauptsaison lässt sich mit den oben genannten Tipps leicht Geld sparen. Ein Urlaub solltewerden, mit, um die perfekte Unterkunft zu finden.

Fazit

Wer unsere Tipps beherzigt, kann sich auf einen entspannten, erholsamen Urlaub auf Mallorca freuen. Fincas sind das ideale Ferienhaus, um in den kompletten Genusszu kommen. Sie haben außerdem einiges zu bieten und sind für Familien bis Freundesgruppen die beste Wahl.

