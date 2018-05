Mietwagen auf Mallorca

gebucht, und doch fast nichts von der Insel gesehen? Das muß nicht sein, schließlich warten traumhafte Strände, interessante Sehenswürdigkeiten sowie urige Dörfer auf den Reisegast. Ein Ausflug zum langen Sandstrand der Playa de Palma lohnt sich ebenso wie die Fahrt zum paradiesischen weißen Sandstrand Es Trenc. Sehenswert ist das imposante Kalksteingebirge, die zentrale Hochebene und natürlich die Kathedrale in Palma. Mit einemkönnen Sie die vielfältigen Sehenswürdigkeiten auf der Insel individuell und bequem erkunden.

Schon am Flughafen in Palma trennen sich die Wege der Reisegäste. Die einen halten, nachdem sie ihre Koffer in Empfang genommen haben, nach dem zugewiesenen Reisebus Ausschau, der sie sicher und bequem zu ihren Hotels fährt. Die anderen haben zu Hause bereits einen Mietwagen gebucht und gehen mit ihren Mietunterlagen erst einmal zum Autovermietungsschalter. Wieder andere entscheiden sich spontan für ein Mietauto und schauen sich die Angebote im Flughafengebäude bei den Vermietungen näher an.

Mietwagen Voraussetzungen

Für einen reibungslosen Ablauf zur Anmietung eines Autos auf Mallorca müssen folgende Bedingungen vorab gegeben bzw. eingehalten werden.

Der Fahrer muss mindestens 21 Jahre alt sein und den Führerschein ein Jahr besitzen

Sollte der Fahrer unter 25 Jahren alt sein, wird ggf. eine Jungfahrergebühr vom Anbieter verlangt

Die Sicherheitsgurte sind zu benutzen

Kinder unter drei Jahren dürfen nur in speziellen Kindersitzen befördert werden

Kinder unter zwölf Jahren dürfen nicht vorne sitzen

Ein internationaler Führerschein wird empfohlen

Zu beachten im Straßenverkehr

Wer auf der Straße abbiegt, sollte wissen, dass es manchmal eine zusätzliche Spur in der Mitte der Straße gibt. Von dort wird beim Abbiegen in die Fahrspur eingeschert.

Bei Unfällen und Pannen ist nach der gesetzlichen Vorschrift eine Warnweste zu tragen

Höchstgeschwindigkeiten auf den Balearen

50 km/h = innerhalb geschlossener Ortschaften

90 km/h = auf Landstraßen

120 km/h = auf Autobahnen

Näheres zum Parken

Parkzonen sind oftmals als "Zona Azul", blaue Zone gekennzeichnet. Mit einer Parkscheibe ist das Parken von 2 Stunden mit dem Mietauto dort gestattet. Ist eine durchgezogene gelbe Linie am Farbahnrand ersichtlich, ist das Parken nicht erlaubt.

Übersicht der Mietwagen Anbieter

AVIS

EUROPCAR

HASSO Rent a car

Hertz

sunnycars

auto europe

holiday autos

argus car hire

autoescape

Rentalcars.com

AVIS

Adresse

--------------------SON SAN JUAN AIRPORT07014 MALLORCA, SPAINTel: +34 (0) 902110261

Öffnungszeiten

Montag bis Sonntag: 07:30 - 23:00 Uhr

AVIS - ist einer der größten Unternehmen in der Autovermietung. Die Avis verfügt über Niederlassungen an Premium-Standorten auf der ganzen Insel, darunter der Flughafen Palma de Mallorca und der Seehafen Majorca Puerto Alcudia.

Avis gibt die Garantie, dass Kunden auf der deutschen Avis Webseite immer den besten Preis für Ihren Mietwagen erhalten – und das weltweit!

Sollte der Kunde irgendwo einen günstigeren Preis für einen Mietwagen von Avis sehen, dann erstattet Avis die Preisdifferenz zurück

Herausgabe bei der nächste Miete bei Avis eines Upgrade Gutscheines

Eine 24-Stunden-Rückgabe ist bei AVIS grundsätzlich im Service enthalten

Weitere AVIS Autovermietungen befinden sich in Cala D'Or, Cala Millor, Puerto Alcudia und Santa Ponsa

EUROPCAR

Adresse

--------------------SON SAN JUAN AIRPORT07014 MALLORCA, SPAINTel: +34 (0) 902105055

Öffnungszeiten

Montag bis Sonntag: 07:00 - 01:59* Uhr

*Detaillierte Uhrzeiten mit Zusatzgebühr:

Mo - So: 07:00 - 23:59 UhrMo - So: 00:00 - 01:59* Uhr

*Gebühr fällt nur zu gekennzeichneten Uhrzeiten an. An Flughäfen und Bahnhöfen 32 €, an allen anderen Stationen 22 €, im Ausland gelten andere Gebühren.

Eine große Auswahl der neuesten Modelle, vom Kleinwagen bis zur Luxusklasse

Keine versteckten Kosten

24 Stunden-Pannenhilfe

Weitere EUROPCAR Autovermietungen befinden sich in Alcudia Bellevue, Alcudia Ses Fotges, C'an Picafort, Cala D'Or, Cala Mandia, Cala Millor, Cala Ratjada, Colonia San Jordi, Magaluf Hotel Trinidad, Paguera, Palma Av Gabriel Roca, Playas de Muro CC Eden, Puerto de Pollensa, Sa Coma und Soller.

HASSO Rent a Car

Adresse

--------------------07610 CA'N PASTILLA MALLORCACAMINO CA'N PASTILLA, 74Tel: +34 (0) 971 430 577

Öffnungszeiten

Vom 01.11. - 30.04.: 08:00 - 20:00 Uhrvom 01.05. - 31.10.: 08:00 - 22:00 Uhr

Für Autoübergaben zwischen 23:00 - 07:00 Uhr, fällt eine Zusatzgebühr von 34 € an.

HASSO Rent a Car zählt zu den führenden und beliebtesten Autovermietern Mallorcas. Das Zentralbüro ist in Ca'n Pastilla (Camino Ca'n Pastilla, 74) nur wenige Minuten vom Flughafengebäude Palmas entfernt. Hier werden sämtliche Mietverträge bearbeitet. Den Kunden, die von Flughafen kommen, wird ein kostenloser Abholservice (Ankunftsebene) angeboten, der sich neben dem Taxistand befindet.

Guter. deutschsprachiger Kundenservice ― zuverlässig, freundlich und unkompliziert

Top gepflegte, neuwertige Autos

Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

50 Jahre Stammkunden-Zufriedenheit

HERTZ

Adresse

--------------------SON SAN JUAN AIRPORT07014 MALLORCA, SPAINTel: +34 (0) 971 789670

Öffnungszeiten

Vom 1.11. bis zum 14.11.: Montag bis Sonntag: 07:00 - 24:00 Uhrvom 15.11. bis 28.02.: Montag bis Sonntag: 07:00 - 23:30 Uhrvom 01.03. bis 31.03.: Montag bis Sonntag: 07:00 - 24:00 Uhrvom 01.04. bis 31.10.: Montags bis Mittwoch: 24 Stunden

Donnerstag: 07:00 - 24:00 UhrFreitag bis Sonntag: 24 Stunden

Das Unternehmen ist stolz darauf, die einzige wirklich globale Autovermietung zu sein, die seit über 90 Jahren Fahrzeuge mit hohem Qualitätsanspruch vermietet. Hertz bietet professionelle Schadensregulierung für Haftpflichtrisiken mit Schwerpunkt auf Verkehrsrecht und übergreifender Schadensabwicklung. Mit Hertz 24/7 können rund um die Uhr Fahrzeuge gemietet werden – Kraftstoff und Haftungsbeschränkung sind bereits inklusive.

Beste Hertz Angebote bei Direktbuchung

Keine Storno- oder Änderungsgebühren bei einer Stornierung innerhalb von sieben Tagen

Keine versteckten Extra-Kosten - inkl. Diebstahl- und Schadensversicherung

Keine Kreditkartengebühren

sunnycars

--------------------Sunnycars ist ein reines Vermittlersunternehmen von verschiedenen Autovermietungsfirmen wie zum Beispiel Hertz, Hiper, Alamo.. usw. Der Vertrag wird mit der Mietfirma vor Ort eingegangen - Online-Buchung mit anschließender PKW Zuweisung.

Guter Kunden-Service

Top Preis-Leistungsverhältnis

Versicherungsdeckung

Hilfe im Schadensfall

Unbegrenzte Kilometer

Vollkasko- und KFZ-Diebstahlschutz mit Erstattung der Selbstbeteiligung

Erstattung der Selbstbeteiligung für Schäden an Glas, Dach, Reifen, Unterboden, Ölwanne und Kupplung

Erstattung der Abschleppkosten im Falle eines Unfalls

Landesübliche Haftpflicht- sowie Zusatzhaftpflichtversicherung in Höhe von min. 7,5 Mio. Euro

Hinweis: Kindersitze müssen vor Ort gezahlt werden.

auto europe

--------------------Auto Europe ist ein US-amerikanischer Autovermittler mit Hauptsitz in Portland im US-Bundesstaat Maine und zwei Zweigstellen im Vereinigten Königreich sowie in Deutschland (München).

Die Buchungszentrale für Europa befindet sich in München. Im unternehmenseigenen Callcenter mit etwa 150 Mitarbeitern (Stand Dezember 2009) werden eingehende Anfragen und Buchungen für ganz Europa abgewickelt. Vermittelt werden Mietwagen weltweit von Mietpartnern wie Avis, Europcar, Hertz oder Budget.

Günstige Mietwagen weltweit

Große Auswahl zu kleinen Preisen

Kostenlose Stornierung und Umbuchung bis 48 Stunden vor Anmietung

Keine Kreditkartengebühren

Transparenz & Bestpreis-Garantie

holiday autos

--------------------Der Service von holiday autos: "Wir vergleichen 1.500 Mietwagenfirmen, um für Sie den besten Preis zu finden." Das Unternehmen bietet Gratis-Stornomöglichkeiten und ein Kundendienst-Team, das 7 Tage die Woche zur Verfügung steht. Es werden keine Zusatzgebühren für Zahlung per Kreditkarte berechnet. Kontaktaufnahme per Nachricht über Twitter, Facebook, per E-Mail oder Anruf möglich.

Was wird benötigt, um ein Fahrzeug mieten zu können?

Um ein Fahrzeug zu buchen, wird lediglich eine Kreditkarte benötigt.

Bei Abholung braucht der Fahrer folgendes

Den Buchungsbeleg bzw. eVoucher, der zugeschickt wurde, um nachzuweisen, dass der Kunde für das Fahrzeug bezahlt hat.

Die Kreditkarte des Hauptfahrers. Vorab ist sicherzustellen, dass der Verfügungsrahmen der Kreditkarte hoch genug für die Kaution des Mietwagens ist.

Jeder Fahrer muss seinen gültigen Führerschein vorzeigen können.

Alle Fahrer sollten seit mindestens 12 (in manchen Fällen sogar 24) Monaten im Besitz ihres Führerscheins sein.

Den Ausweis bzw. Reisepass damit Sie sich beim Vermieter ausweisen können.

Alle Autovermietungen haben unterschiedliche Bestimmungen. Die individuellen Geschäftsbedingungen des Mietwagens sind zu überprüfen!

argus car hire

--------------------Argus Car Hire ist ein Vermittlungs-Unternehmen welches Mietwagenfirmen in mehr als 174 Ländern auf der ganzen Welt vergleicht und über 30.000 Abholstationen auf allen wichtigen Flughäfen und in Stadtzentren besitzt. Partner Mietwagenfirmen sind Avis, Budget, Alamo, Enterprise, Europcar, National, Hertz und mehr.

Niedrigste Preise an jedem Zielort. Findet der Kunde einen niedrigeren Preis, erstattet argus car hire den Differenzbetrag

Gratis Storno

Keine Kreditkartengebühren

Top Kundenservice

Die Auswahl an Mietwagen umfasst Minis, Economy-, Automatik-, SUV-, Luxus-Modelle, 7-Sitzer und andere.

autoescape (billiger-mietwagen.de)

--------------------Bei Autoescape handelt es sich um einen der bekanntesten und renommiertesten Mietwagen-Broker weltweit. Das norwegische Unternehmen ist in 125 Ländern tätig und arbeitet mit 9.000 Vermietungsagenturen auf der ganzen Welt zusammen. Zudem kooperiert es mit etablierten Partnern wie Europcar, Avis, Hertz und Alamo. Auf diese Weise kann die Firma ihren Kunden eine Vielzahl an Angeboten zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Flexibilität dank kostenloser Stornierung bis 24 Stunden vor Anmietung

Mietwagen ohne Selbstbeteiligung

Kundenbewertungen und unabhängige Empfehlungen

Auswahl an Ausstattung wie Kindersitze und Winterreifen

Vergleich aller wichtigen Mietwagen-Anbieter

Mietwagen mit Langzeitmiete

Mietwagen auch für Fahrer unter 21 bzw. 25 möglich

Mietwagen-Gutschein einlösen

Alle Kosten transparent aufgeschlüsselt

Rentalcars.com

--------------------Als Vermittler arrangiert Rentalcars.com den Mietwagen für den Kunden in seinem Namen und findet das beste Angebot. Der Kunde wird auf Wunsch auf jedem Schritt begleitet. Einfach auf der Webseite oder App von Rentalcars.com nach dem geeigneten Fahrzeug suchen. Das Unternehmen gibt alle Informationen und Bewertungen, die benötigt werden, um die richtige Entscheidung zu treffen. Das Fahrzeug wird anschließend vom Kunden ausgewählt, ebenso die gewünschten Extras wie z. B. Komplettschutz (zusätzlicher Schutz) oder einen Kindersitz und weiter gehts zur Buchung.

Die Buchung wird mit dem gewählten Vermieter von Rentalcars.com bestätigt. Der Kunde bringt seinen Buchungsbeleg (entweder ausgedruckt oder auf der App), seine Kreditkarte, den Führerschein und Ausweis (oder Pass) mit, wenn er das Auto abholt. Rentalcars.com garantiert seine volle Unterstützung und ist jeden Tag erreichbar, egal ob vor, während oder nach der Reise.

Echte Kundenbewertungen

Beste Angebotsgarantie

Auswahl zwischen namhaften Größen und kleinen örtlichen Spezialisten

Beste Kundenbetreuung

