Die besten Tipps für einen perfekten Tag am Strand

Mallorca ist die Insel für Sonnenhungrige und Strandgenießer. In jedem Jahr tummeln sich an den Stränden große und kleine Urlauber. Es wird beach-Volleyball gespielt, Eis gegessen im Wasser geschwommen und geplanscht, Sandburgen entstehen, oder die Sonnenanbeter liegen einfach nur entspannt im Sand. Der perfekte Tag am Strand sieht also für jeden ein bisschen anders aus.

Einige Dinge sind aber immer grundsätzlich wichtig, um einen wirklich gelungen Tag ohne Sonnenbrand, ohne Handyverlust oder gelangweilt nörgelnde Kinder zu verbringen. Wir haben die besten Tipps für den perfekten Strandtag!

Sonnenschutz am Strand

Das Wichtigste für einen perfekten Tag am Strand ist der Schutz vor der brennenden Sonne. Ob Sie an der bekannten Playa de Palma oder an einem der schönen anderen Strände wie dem Strand von Alcudia den Tag verbringen: am wichtigsten ist der Sonnenschutz. Neben einer Sonnenbrille, einem Hut und einem kleinen Sonnenschirm oder einem Sonnensegel zum Aufstellen, ist die Pflege für die Haut ein Muss am Strand.

In der Strandtasche sollten Sonnencreme mit einem hohen Lichtschutzfaktor, Creme für die Lippen und eine Körperlotion für die Pflege der Haut nach dem Baden im Meer ihren Platz finden. Auch eine milde Seife, die das Salz und den Sand unter der Stranddusche von der Haut wäscht, ist empfehlenswert.

Profitipp:

Streuen Sie etwas Babypuder auf die Körperstellen, auf denen sich viel Sand festgesetzt hat. Einfach abreiben und schon ist der Sand weg.

Das richtige Outfit für den Strand

Natürlich muss eine Badehose, ein Bikini oder Badeanzug mit an den Strand. Vergessen Sie aber auch nicht, dass es schnell einmal kühler werden kann. Warme Sachen zu den kurzen und luftigen Sommersachen, die man bei einer kurzen Regenhusche oder am Abend überziehen kann, sind wichtig. Außerdem sollten Sie daran denken, dass Mallorca zwar eine Sommer- und Ferieninsel ist, aber in den Restaurants und Bars oder an den Strandpromenaden das Flanieren und Eintreten nur in Badekleidung nicht gern gesehen, mancherorts sogar untersagt ist.

Außerdem locken rund um die Strände auch viele weitere Sehenswürdigkeiten, wie die Burg Castillo de Bellver in der Nähe des Playa de Palma, denen man mit entsprechender Kleidung über den Badesachen einen Besuch abstatten kann. Bereiten Sie sich also darauf vor, den Strand auch einmal zu verlassen, sei es, weil das Wetter schlecht ist, der Strand überfüllt oder Sie einfach die Lust auf einen Ausflug übermannt.

Verpflegung und Getränke für den perfekten Strandtag

An den meisten Stränden auf Mallorca werden Sie Möglichkeiten haben. sich etwas zu Trinken und zu Essen zu kaufen. Aber Wer Geld sparen will oder eine schöne Auswahl selbstgemachter frischer Dinge am Strand bevorzugt, sollte Obst, Gemüse, ein paar Sandwiches, Wraps oder Salat in der Kühlbox mitnehmen. Auch Getränke sind wichtig. Gut gekühlt aus der Box sind sie eine wahre Wohltat in der heißen Sonne.

Beschäftigung am Strand

Nur Herumliegen und ein bisschen Planschen ist nicht jedermanns Sache. Daher empfiehlt es sich, vor allem, wenn man mit Kindern oder Hunden am Strand auf Mallorca ist., etwas zur Beschäftigung dabeizuhaben. Ein Wasserball, ein Ball, ein Buch, eine Schaufel für das Bauen von Sandburgen oder eine Luftmatratze bringen Abwechslung und Spaß.

Wertsachen am Strand schützen

Das Smartphone, die Kamera, Geldbeutel, Schlüssel, Geldkarten und Ausweise dürfen bei einem perfekten Tag am Strand nicht fehlen. Schützen Sie die Dinge vor Sand in Zip-Beuteln. In wasserdichten Bauchtaschen sind die Wertsachen auch geschützt, wenn Sie sie nicht auf dem Strandtuch liegenlassen, sondern mit ins Wasser nehmen wollen.

