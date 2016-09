Die Region Palma

Als Region Palma wird nur das Stadt-/ Gemeindegebiet bezeichnet. Dies ist von der Fläche her das kleinste auf Mallorca, jedoch mit der höchsten Bevölkerungsdichte. Die Region grenzt an das Serra de Tramuntana Gebirge im Westen, an Raiguer im Norden, an Pla de Mallorca im Nordosten und an Migjorn im Südosten.

Das größte vorgelagerte Felsinsel-Archipels Mallorcas, die Insel Caprera, befindet sich südlich von Mallorca. Im Südwesten kann die Insel Sa Dragonera, sowie das dortige Naturschutzgebiet besichtig werden. Die Region Palma mit seiner Großstadt befindet sich direkt am Meer.

Orte in der Region Palma

