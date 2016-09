Die Region Migjorn

Diese Landschaftzone grenzt an die Ebene Pla de Mallorca und führt sie somit weiter fort. Mijorn besitzt hautptsächlich eine flache Landschaft, südlich allerdings eine Erhebung über 500 Meter Meereshöhe.

Der Berg Puig Sant Salvador befindet sich inmitten der Region, in Felanitx. Er ist 510 Meter hoch. Der Ort Campos bildet das Zentrum der Region. In Campos witmet man sich heutzutage noch der Landwirtschaft und baut Kapern an.

In Sant Jordi, dem damaligen Hafen von Campos, dagegen fokussierte man sich eher auf den Tourismus. Es entstanden mit der Zeit zahlreiche Hotels und Ferienhäuser nahe des Strandes von Es Trenc.

Orte in der Region Migjorn

