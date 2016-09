Regionen auf Mallorca

Sechs Landschaftsregionen gibt es auf Mallorca. Dazu zählt die Region Serra de Tramuntana, die nach den kalten Nord- und Westwinden Tramuntana benannt wurde, sowie die angrenzende Region Raiguer. Desweiteren die Ebene Plà de Mallorca im zentralen Teil der Insel. Die östliche und nordöstliche Landschaftsregion Mallorcas wird Llevant genannt und Migjorn ist die Weiterführung der Region Plà de Mallorca im südlichen Teil der Insel. Palma besitzt als Region die kleinste Fläche der Insel mit der höchsten Bevölkerungsdichte.

Als Region Palma wird nur das Stadt-/ Gemeindegebiet bezeichnet. Dies ist von der Fläche her das kleinste auf Mallorca, jedoch mit der höchsten Bevölkerungsdichte. Die Region grenzt an das Serra de Tramuntana Gebirge im Westen.

In der Ebene, wie es dem Namen nach her heißt und durch den Namen Kornkammer Mallorcas auf der Insel bekannt ist, gibt es viel fruchtbares Land, an die 600 km2. Das vermehrte Vorkommen an roter Tonerde in diesem Gebiet machen Pla de Mallorca zu einer landwirtschaftlich wertvollen Region.