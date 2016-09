Son Ferrer: Nahe hervorragender Golfplätze

Im Westen von Mallorca, 20 km von der Inselhauptstadt und 6 km vom Touristenorten Palmanova sowie 4 km vom Urlaubsort Magaluf entfernt, befindet sich der kleine Ort Son Ferrer. Etwa 5.700 Einwohner leben in Son Ferrer, im Landesinneren. Der Ort gehört zur Gemeinde Calvia und befindet sich in der Region Serra de Tramuntana

Son Ferrer ist aufgeteilt, so befinden sich die kleinen Geschäfte, Läden und Restaurants in der einen Ortshälfte und die Reihenhäuser auf der anderen Seite. Dies wurde gesetzlich festgelegt. Zur damaligen Zeit, als das Wohngebiet noch nicht erschlossen war, war an dieser Stelle lediglich ein Landgut mit einem Bauernhof ansässig. Ringsherum wuchsen Mandel- und Johannisbrotbäume, und die Bauern ernteten Maulbeern und Feigen.

Inmitten des Dorfes fällt der Blick auf die Ortskirche Iglesia de Son Ferrer. Sie ist schlicht gehalten und besitzt einen säulenartigen Glockenturm, an dem ein emporragendes Kreuz zu erkennen ist. Eine Kirchturmuhr schmückt das Gebäude an der Vorderfront. Desweiteren besitzt Son Ferrer eine Bibliothek, ein Sportzentrum, ein Kulturhaus, ein Haus der Jugend, ein Ärztezentrum, eine Apotheke, ein Schwimmbad, Schulen, einen Supermarkt, Eisdielen, Restaurants, sowie eine Lounge-Bar und verschiedene Pubs, die zum Billiardspielen einladen.

Sport wird in Son Ferrer groß geschrieben. So gibt es einen Basketball- und einen Fußballplatz mit Kunstrasen auf denen regelmäßig Ortsmanschaften gegeneinander antreten. Mit dabei ist natürlich die aus Son Ferrer stammende Fußballmanschaft CF Son Ferrer.

Markt in Son Ferrer

Freitags findet in Son Ferrer ein traditioneller Wochenmarkt statt. Dann bieten Einheimische frisches Gemüse, Obst, Fleischprodukte, sowie Kleidung und Kunst an.

Golfen in der Nähe von Son Ferrer

Zwei schöne, von Kiefernwald und Buschland bewachsene Golfplätze sind in der Umgebung von Son Ferrer zu finden. Den Golfplatz von Santa Ponsa erreicht man in 8 km. Das Areal wurde im Jahr 1977 eröffnet. Der Platz verfügt über eine Spiellänge von insgesamt 6.543 m, sowie 18 Loch (Par-72), wobei das Loch 10 eines der längsten Europas ist.

Adresse

Golf Santa PonsaCarrer Berenguer de Palou, 2,07180 Santa PonçaTel.: +34 971 69 02 11

Nur 2,5 km von Son Ferrer entfernt befindet sich der T Golf & Country Club Poniente. Die Kurse auf diesem wunderschönen Areal gelten auf der Insel als sehr angesehen. Das Golfgelände wurde im Jahr 1978 eröffnet und erfreute sich von jeher große Beliebtheit.

Adresse

T Golf PonienteCarretera Cala Figuera, s/n07181 CalviàTel.: +34 971 13 01 48

T Golf Poniente

Ein Archäologischer Park, der Puig de Sa Morisca, befindet sich von Son Ferrer aus in 5,6 km Entfernung, nahe des Golfplatzes Golf Santa Ponsa. Hier fand man im Jahr 2000 bis 2009 archäologische Ausgrabungen aus der Bronzezeit und Spät Talaiótico. Desweiteren wurden Überreste von über hundert Menschen, darunter auch Kindern, gefunden. Mehrere Intstitutionen sowie Experten arbeiteten zusammen, darunter auch die Universität der Balearen.

