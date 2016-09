Badia Gran: Nahe schönster Badestrände

Im Süden von Mallorca, nur 25 km von der Inselhauptstadt Palma entfernt, befindet sich der kleine und ruhige Küstenort Badia Gran, der zur 24 Kilometer entfernten Gemeinde Llucmajor gehört. Rund 1980 Einwohner leben in Badia Gran, welches sich in der Region Migjorn befindet. Hier kann man so richtig entspannen und einen erholsamen Urlaub am traumhaft, türkisblauen Mittelmeer verbringen.

Zahlreiche Ferienhäuser, Hotels und kleine Villen bieten Übernachtungsmöglichkeiten. Die Nachbarorte von Badia Gran sind Badia Blava und Bahia Azul.

Wer es lebhafter mag, der ist mit dem Auto in 12 km im Ferienort El Arenal und in Playa de Palma (17,5 km). Hier findet man lange Sandstrände und kann entlang der Palmen umsäumten Promenade nach Lust und Laune flanieren und shoppen gehen. Abends laden zahlreiche Bars, Restaurants und Clubs die Urlaubstouristen ein, bei schmackhaften mediteranen Speisen und mit Musik und Tanz schöne Abende zu verbringen.

Im Ort Badia Gran dagegen schätzt man die ruhige abendliche Stimmung. Hier trifft man Einheimische in urigen Bars und Restaurants und flaniert durch die Gassen des Ortes.

Tagsüber trifft man die Dorfbewohner von Badia Gran zum Beispiel in einem der beiden Supermärkte des Ortes oder im 4 km entfernten Maiors. Dort ist ein großer Supermarkt der Kette Mercadona ansässig, der unter anderem eine Auswahl an frischen Fisch anbietet. Desweiteren findet man in Badia Gran eine Apotheke, eine Bank und einige kleinere Läden.

Markt in Badia Gran

Jeden Samstag findet ein Markt in Badia Gran statt, bei dem Einheimische frische Obst und Gemüsesorten aus der Region anbieten.

Golfsport bei Badia Gran

Auf dem Golfplatz Golf Maioris, der 4 km vom Badia Gran entfernt liegt, können Golfspieler auf einem 60 Hektar großen Gelände mit 18 Spielbahnen dem Golfsport nachgehen. Im Oktober 2006 wurde der Platz eröffnet und erfreut sich seitdem zunehmender Beliebtheit.

Adresse

Golf MaiorisCarretera Cabo Blanco, 707609 LlucmajorTel.: +34 971 74 83 15

Golf Maioris

Ebenfalls Willkommen sind Golfspieler im Marriothotel Son Antem. Das Hotel verfügt über zwei 18-Loch-Plätze, die von den Gästen gerne genutzt werden.

Adresse

Marriott's Club Son AntemCtra Ma 19 Salida 2007620 LlucmajorTel.: +34 971 74 83 15

Schwimmmöglichkeiten in Badia Gran und Umgebung

Da sich der Ort an der Felsküste befindet, muß der Abstieg hinunter zum Meer über viele Treppen genommen werden. Man gelangt zu einer Sonnenterasse, eine Art Holz-Plateau, die im Felsen gebaut wurde. Der Weg wird hauptsächlich von denjenigen genutzt, die in der Umgebung wohnen. Daher ist der Ort nicht allzu stark besucht. In der Nebensaison kommen einige zum Nacktbaden und -sonnen hierher.

Der wunderschöne Sandstrand Es Trenc ist von Badia Gran in 33 km Entfernung zu erreichen.

Der weiße Sandstrand von Sa Rapita mit seinem türkisblauem Wasser, befindet sich mit dem Auto in 28 km Entfernung, im Süden Mallorcas.

Von Badia Garn aus ist man in 10 Kilometer am Wasserpark Aqualand. Dieser bietet mit seinen zahlreichen Rutschen Spaß für Groß und Klein.

Sehenswürdigkeiten und Ausflüge in der Nähe

Die Altstadt von Palma: Die Kathedrale der Inselhauptstadt ist sehenswert und auf jeden Fall einen Besuch wert. Mallorquinische Baukunst findet man in den altertümlichen Adelspalästen. In den Museen mit geschichtlichen Ausstellungen lassen sich zahlreiche altertümliche Schätze finden. So gibt es rund um Palma viel zu entdecken und eine Vielzahl an interessanten Eindrücken zu gewinnen.

Ausflug zur Insel Cabrera: Inmitten der Natur mit seinen zahlreichen Vogel- und Pflanzenarten sowie der blauen Grotte, bietet der Nationalpark den Besuchern besondere Erlebnisse.

Wanderbegeisterten bietet der 542 Meter hohe Berg Puig de Randa im Süden von Mallorca zwischen den Orten Algaida und Llucmajor beste Wanderbedingungen und zahlreiche, wunderschöne Aussichten.

Besichtigung der Festungsanlage Castell de Bellver über der Hauptstadt Palma.

Artikel bewerten: 5 Bewertungen (Ø 4.4 von 5.0 )

Bewertungen (Øvon

Artikel weiterempfehlen: